Зміни в "єЧерзі": КПП "Шегині – Медика" тимчасово доступний лише для регулярних автобусів

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило про зміни в порядку реєстрації автобусів у системі “єЧерга” на одному з найзавантаженіших пунктів пропуску з Польщею — “Шегині – Медика”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Із 00:00 10 липня 2025 року через перевантаження та тривалі черги на цьому напрямку дозволено реєструватися лише автобусам, що курсують за регулярними маршрутами.

Натомість нерегулярні маршрути тимчасово не зможуть пройти реєстрацію для виїзду через “Шегині”.

Таке рішення було ухвалено в межах Координаційного штабу з функціонування системи "єЧерга". У червні черги автобусів на “Шегинях” сягали 10 годин, що викликало значні незручності для пасажирів. Причинами заторів стали сезонне зростання кількості автобусів та реконструкція пункту пропуску.

Альтернативний маршрут

Альтернативним маршрутом для нерегулярних перевезень визначено новий пункт пропуску “Нижанковичі – Мальховичі”, що працює в режимі скоординованого контролю з польською стороною.

Його пропускна спроможність становить до 50 автобусів на виїзд щодоби, однак у червні ним скористалися лише 80 автобусів за весь місяць — тобто реальний резерв пропускної здатності залишається високим.

Міністерство підкреслює, що перевізники не зобов’язані використовувати виключно “Нижанковичі – Мальховичі” для нерегулярних маршрутів — можна обрати й інші пункти пропуску, де доступна реєстрація. Зміни стосуються лише виїзду з України. Для в’їзду як регулярних, так і нерегулярних маршрутів обмежень не запроваджено.

Рішення залишатиметься чинним до нормалізації ситуації на пункті “Шегині – Медика”

Додамо, “єЧерга” охоплює весь ліцензований транспорт — вантажні автомобілі та автобуси — і діє на всіх пунктах пропуску України. Окрім цього, нещодавно в системі з'явилися нові типи черг.