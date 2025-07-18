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ЄС фінансує відновлення ключової автодороги на кордоні з Польщею: що відомо
За підтримки Євросоюзу на Волині триває капітальний ремонт ділянки міжнародної автодороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин. Роботи охоплюють майже два кілометри шляхуі проводяться в межах європейської програми Connecting Europe Facility.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агенства відновлення.
Що відомо про ремонт
Реконструкція передбачає повне оновлення дорожнього покриття та інфраструктури уздовж траси.
На ділянці капітального ремонту міжнародної автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин вже завершено фрезерування старого асфальтового покриття. Цей етап є частиною комплексного оновлення траси на під’їздах до пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" протяжністю 1,9 км.
Паралельно з цими роботами підрядна організація виконала низку підготовчих заходів, зокрема:
- демонтувала бар’єрне огородження та паркан;
- прибрала опори зовнішнього освітлення;
- розчистила узбіччя та смугу відведення.
Наразі тривають підготовчі роботи до розширення проїзної частини. У подальшому розпочнеться влаштування основи нового дорожнього полотна.
Наразі тривають підготовчі роботи до розширення проїзної частини автодороги. У подальшому розпочнеться укладання основи нового дорожнього покриття.
Капітальне оновлення траси М-07 здійснюється в межах проєкту, що впроваджується за підтримки Європейського Союзу у рамках програми "Механізм сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF). Ініціатива спрямована на модернізацію ключових транспортних маршрутів, які з’єднують Україну з ЄС.
Нагадаємо, компанія "Автомагістраль-Південь" капітально ремонтує автотрасу М-09 на ділянці між Львовом та пунктом пропуску "Рава-Руська – Гребенне".