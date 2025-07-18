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ЕС финансирует восстановление ключевой автодороги на границе с Польшей: что известно

ремонт дороги
Ремонт дороги к КПП "Ягодин — Дорогуск"

При поддержке Евросоюза на Волыни идет капитальный ремонт участка международной автодороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин. Работы охватывают почти два километра пути и проводятся в рамках европейской программы Connecting Europe Facility.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.

Что известно о ремонте

Реконструкция подразумевает полное обновление дорожного покрытия и инфраструктуры вдоль трассы.

На участке капитального ремонта международной автомобильной дороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин уже завершено фрезерование старого асфальтового покрытия. Этот этап является частью комплексного обновления трассы на подъездах к пункту пропуска "Ягодин - Дорогуск" протяженностью 1,9 км.

Параллельно с этими работами подрядная организация выполнила ряд подготовительных мероприятий, в частности:

  • демонтировала барьерное ограждение и забор;
  • убрала опоры наружного освещения;
  • расчистила обочину и полосу отвода.

В настоящее время продолжаются подготовительные работы по расширению проезжей части. В дальнейшем начнется устройство основания нового дорожного полотна.

В настоящее время продолжаются подготовительные работы к расширению проезжей части автодороги.

Капитальное обновление трассы М-07 осуществляется в рамках проекта, внедряемого при поддержке Европейского Союза в рамках программы "Механизм сообщения Европы" (Connecting Europe Facility, CEF). Инициатива направлена на модернизацию ключевых транспортных маршрутов, соединяющих Украину с ЕС.

Фото 2 — ЕС финансирует восстановление ключевой автодороги на границе с Польшей: что известно
Фото 3 — ЕС финансирует восстановление ключевой автодороги на границе с Польшей: что известно
Фото 4 — ЕС финансирует восстановление ключевой автодороги на границе с Польшей: что известно
Фото 5 — ЕС финансирует восстановление ключевой автодороги на границе с Польшей: что известно

Напомним, компания "Автомагистраль-Юг" капитально ремонтирует автотрассу М-09 на участке между Львовом и пунктом пропуска "Рава-Русская - Гребенное".

Автор:
Ольга Опенько