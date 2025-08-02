На пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" стартуют ремонтные работы, возможны изменения в движении

С 4 августа 2025 года, на украинской стороне международного автомобильного пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск", начнутся ремонтные работы кровли, навесов, подпорной стенки и помещений зоны таможенного контроля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

В связи с обновлением инфраструктуры возможно частичное перекрытие отдельных полос движения, что может вызвать временные неудобства для водителей. Однако, как отмечают в таможне, изменения в организации движения не должны оказать существенного влияния на пропускную способность пункта пропуска.

Завершить весь план работы Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области планирует до 30 сентября.

Водителям советуют учесть возможные изменения при планировании маршрута и при необходимости заранее его скорректировать. Актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска можно отследить с помощью интерактивной карты Гостаможслужбы: https://bit.ly/3BIkNQJ.

Сроки текущего ремонта международного автомобильного пункта пропуска "Устилуг – Зосин" с украинской стороны, начавшегося в мае 2025 года, продлили до конца декабря. Все это время будет действовать частичное ограничение проезда транспортных средств по отдельным полосам движения.