Категорія
Новини
Дата публікації
На Черкащині ремонтують стратегічно важливу дорогу: що відомо

Ремонт дороги Т-24-09 на Черкащині / Агентство відновлення

На Черкащині розпочався ремонт автомобільної дороги Т-24-09, яка є важливою транспортною та стратегічно логістичною артерією лівобережжя області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Ремонт стратегічної автодороги

Автомобільна дорога Т-24-09 забезпечує рух транзитного транспорту з траси М-03 Київ–Харків у південному напрямку та є важливою транспортною та логістичною артерією лівобережжя Черкащини.

Через інтенсивний рух окремі ділянки дороги перебувають у незадовільному стані, а загалом автошлях потребує ремонту майже по всій протяжності. На зазначеній ділянці планується відновлення близько 50 тис. м² дорожнього покриття.

Служба відновлення доріг розпочала ремонт автошляху Т-24-09 у червні цього року. Роботи проводяться для забезпечення безпеки учасників дорожнього руху, покращення військової логістики та у відповідь на звернення водіїв щодо стану дороги.

Наразі спеціалісти усунули аварійну ямковість гарячим асфальтобетоном та струменевим методом на площі близько 7 тис. м², встановили дорожні знаки, провели обрізання крон дерев та укріпили узбіччя.

Нагадаємо, на дорозі між Черніговом та Славутичем триває капітальний ремонт трьох мостових переходів, які залишилися недобудованими ще з 2022 року через повномасштабне вторгнення та тимчасову окупацію регіону. У 2025 році роботи було відновлено.

Автор:
Ольга Опенько