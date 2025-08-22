Запланована подія 2

В Україні біля кордону з Молдовою будують новий майданчик для транспорту: деталі проєкту

дорога, будівництво, техніка
Будівництво майданчика для стоянки транспорту. Фото: Агентство відновлення.

Україна розпочала будівництво майданчика для стоянки та відпочинку транспорту поблизу міжнародного пункту пропуску "Рені – Джюрджулешть". Цей проєкт, що реалізується на автодорозі М-15 Одеса – Рені, що з’єднує Україну з Молдовою.  

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Агентства відновлення.

Що відомо про проєкт?

Проєкт має на меті підвищити безпеку дорожнього руху та покращити логістику. Він є частиною європейської ініціативи "Шляхи солідарності", яка спрямована на інтеграцію українських транспортних шляхів у європейську мережу. Фінансування здійснюється за рахунок гранту ЄС "Механізм Сполучення Європи" (50% вартості) та державного бюджету України (решта 50%).

Майданчик площею 1,7 га зможе одночасно розмістити:

  • 46 вантажних автомобілів; 
  • 13 легкових авто, включаючи 2 місця для осіб з інвалідністю.

Це дозволить зменшити затори на під'їзних шляхах до пункту пропуску та забезпечити комфортні умови для відпочинку водіїв і пасажирів.

Нагадаємо, у Київській області тривають планові та оперативні роботи з експлуатаційного утримання доріг державного значення загальною протяжністю 2545 км.

Автор:
Тетяна Ковальчук