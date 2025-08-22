Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,16

EUR

47,98

--0,19

Наличный курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,30

48,10

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине у границы с Молдовой строят новую площадку для транспорта: детали проекта

дорога, строительство, техника
Строительство стояночной площадки транспорта. Фото: Агентство обновления.

Украина начала строительство площадки для стоянки и отдыха транспорта вблизи международного пункта пропуска "Рени – Джюрджулешт". Этот проект, реализуемый на автодороге М-15 Одесса – Рени, соединяющий Украину с Молдовой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Агентства восстановления.

Что известно о проекте?

Цель проекта - повысить безопасность дорожного движения и улучшить логистику. Он является частью европейской инициативы "Пути солидарности", направленной на интеграцию украинских транспортных путей в европейскую сеть. Финансирование осуществляется за счет гранта ЕС "Механизм сообщения Европы" (50% стоимости) и государственного бюджета Украины (остальные 50%).

Площадка площадью 1,7 га сможет одновременно разместить:

  • 46 грузовых автомобилей;
  • 13 легковых автомобилей, включая 2 места для лиц с инвалидностью.

Это позволит уменьшить пробки на подъездных путях к пункту пропуска и обеспечить комфортные условия для отдыха водителей и пассажиров.

Напомним, в Киевской области продолжаются плановые и оперативные работы по эксплуатационному содержанию дорог государственного значения общей протяженностью 2545 км. вы для отдыха водителей и пассажиров.

Автор:
Татьяна Ковальчук