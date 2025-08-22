- Категория
В Украине у границы с Молдовой строят новую площадку для транспорта: детали проекта
Украина начала строительство площадки для стоянки и отдыха транспорта вблизи международного пункта пропуска "Рени – Джюрджулешт". Этот проект, реализуемый на автодороге М-15 Одесса – Рени, соединяющий Украину с Молдовой.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Агентства восстановления.
Что известно о проекте?
Цель проекта - повысить безопасность дорожного движения и улучшить логистику. Он является частью европейской инициативы "Пути солидарности", направленной на интеграцию украинских транспортных путей в европейскую сеть. Финансирование осуществляется за счет гранта ЕС "Механизм сообщения Европы" (50% стоимости) и государственного бюджета Украины (остальные 50%).
Площадка площадью 1,7 га сможет одновременно разместить:
- 46 грузовых автомобилей;
- 13 легковых автомобилей, включая 2 места для лиц с инвалидностью.
Это позволит уменьшить пробки на подъездных путях к пункту пропуска и обеспечить комфортные условия для отдыха водителей и пассажиров.
Напомним, в Киевской области продолжаются плановые и оперативные работы по эксплуатационному содержанию дорог государственного значения общей протяженностью 2545 км.