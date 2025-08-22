В Украине у границы с Молдовой строят новую площадку для транспорта: детали проекта

Украина начала строительство площадки для стоянки и отдыха транспорта вблизи международного пункта пропуска "Рени – Джюрджулешт". Этот проект, реализуемый на автодороге М-15 Одесса – Рени, соединяющий Украину с Молдовой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Агентства восстановления.

Что известно о проекте?

Цель проекта - повысить безопасность дорожного движения и улучшить логистику. Он является частью европейской инициативы "Пути солидарности", направленной на интеграцию украинских транспортных путей в европейскую сеть. Финансирование осуществляется за счет гранта ЕС "Механизм сообщения Европы" (50% стоимости) и государственного бюджета Украины (остальные 50%).

Площадка площадью 1,7 га сможет одновременно разместить:

46 грузовых автомобилей;

13 легковых автомобилей, включая 2 места для лиц с инвалидностью.

Это позволит уменьшить пробки на подъездных путях к пункту пропуска и обеспечить комфортные условия для отдыха водителей и пассажиров.

Напомним, в Киевской области продолжаются плановые и оперативные работы по эксплуатационному содержанию дорог государственного значения общей протяженностью 2545 км. вы для отдыха водителей и пассажиров.