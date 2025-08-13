Ремонт, знаки, прибирання та безпека: як на Київщині оновлюють дороги

У Київській області тривають планові та оперативні роботи з експлуатаційного утримання доріг державного значення загальною протяжністю 2545 км.

Про це інформує Delo.ua із посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Про ремонтні дороги

Щодня дорожні служби виконують комплекс робіт, спрямованих на забезпечення безпеки руху та належного стану автошляхів.

За останні два тижні на дорогах Київської області проведено:

ліквідацію 12,6 тис. кв. м ямковості з використанням гарячого асфальтобетону та струменевого методу;

ремонт деформацій покриття "картами" на площі 9,6 тис. кв. м;

заміну та встановлення 68 дорожніх знаків;

очищення від порослі та обрізку аварійно небезпечних гілок на площі близько 38 тис. кв. м;

ремонт 504 погонних метрів металевого бар’єрного огородження;

очищення понад 2 тис. погонних метрів водовідвідних лотків і прибирання ґрунту під бортом на 19 тис. погонних метрів;

механізоване скошування трави та бур’янів на узбіччях загальною протяжністю 1452 км та на площі понад 900 тис. кв. м.

Нагадаємо, на дорозі між Черніговом та Славутичем триває капітальний ремонт трьох мостових переходів, які залишилися недобудованими ще з 2022 року через повномасштабне вторгнення та тимчасову окупацію регіону. У 2025 році роботи було відновлено.