У Києві на мосту через Десенку запровадять реверсний рух через ремонт: що відомо

Із 14 серпня на мосту через річку Десенка у Києві запроваджують реверсний рух через ремонтні роботи.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Ремонт мосту через Десенку

Реверсний рух на мосту через Десенку працюватиме за таким графіком:

у будні вранці — 3 смуги в напрямку з лівого на правий берег і 1 смуга у зворотному напрямку;

із 14:00 — 3 смуги до лівого берега та 1 — до правого;

у вихідні — по 2 смуги в кожному напрямку.

У перші дні за дотриманням нового режиму стежитимуть патрульні. Водіїв просять уважно слідкувати за дорожніми знаками, дотримуватися ПДР і планувати поїздки з урахуванням змін.

Ремонтні роботи у столиці

У Деснянському районі Києва на вулиці Оноре де Бальзака майже на два місяці частково обмежено рух транспорту через ремонт дорожнього покриття.

В Оболонському районі, з 15 липня до 15 серпня частково обмежено рух транспорту вулицею Богатирською через капітальний ремонт дорожнього покриття.

Також у столиці перекрили пішохідний міст через Саперно-Слобідську у Голосіївському районі через протиаварійний ремонт. Частково обмежать рух транспорту, роботи триватимуть до червня 2026 року.