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У Деснянському районі Києва частково обмежать рух транспорту до вересня: що відомо

дороги, ремонт доріг
У Києві стартує ремонт на вулиці Бальзака / Freepik

У Деснянському районі Києва на вулиці Оноре де Бальзака майже на два місяці частково обмежать рух транспорту через ремонт дорожнього покриття.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Ремонт дороги на Бальзака у Києві

Із 16 липня по 10 вересня на вулиці Оноре де Бальзака в Києві частково обмежать рух транспорту у зв’язку з проведенням поточного ремонту дорожнього покриття. Роботи виконуватимуть дорожники КП ШЕУ Деснянського району на ділянці від вулиці Сержа Лифаря у напрямку вулиці Олександри Екстер.

У "Київавтодорі" закликають водіїв бути уважними, плануючи маршрут, та перепрошують за тимчасові незручності.

Фото 2 — У Деснянському районі Києва частково обмежать рух транспорту до вересня: що відомо

Нагадаємо, в Оболонському районі, з 15 липня до 15 серпня частково обмежать рух транспорту вулицею Богатирською через капітальний ремонт дорожнього покриття.

Автор:
Ольга Опенько