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В Оболонському районі Києва на місяць обмежать рух транспорту: що відомо
У Києві, в Оболонському районі, з 15 липня до 15 серпня частково обмежать рух транспорту вулицею Богатирською через капітальний ремонт дорожнього покриття.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
Капремонт Богатирської
З 15 липня по 15 серпня в Києві частково обмежать рух транспорту вулицею Богатирською у напрямку проспекту Степана Бандери через капітальний ремонт.
Роботи охоплять ділянку від заводу "Оболонь" до АЗС KLO (Богатирська, 1-Г). На період ремонту рух транспорту здійснюватиметься однією смугою в кожному напрямку.
Також тимчасово закриють два заїзди з вулиці Лугової. На місці встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд.
Міська влада просить водіїв враховувати обмеження при плануванні маршрутів.
Додамо, нещодавно КП “Київавтошляхміст” оголосило тендер на проведення протиаварійних робіт з ремонту опор шляхопроводу на перетині вулиці Михайла Бойчука та залізничної станції “Київ-Деміївський”. Очікувана вартість закупівлі становить 76,01 млн грн.