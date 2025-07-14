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В Оболонском районе Киева на месяц ограничат движение транспорта: что известно

ремонт дорог
Фото: facebook.com/agency.for.restoration

В Киеве, в Оболонском районе, с 15 июля по 15 августа частично ограничат движение транспорта по улице Богатырской из-за капитального ремонта дорожного покрытия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Капремонт Богатырской

С 15 июля по 15 августа в Киеве частично ограничат движение транспорта по улице Богатырской в направлении проспекта Степана Бандеры из-за капитального ремонта.

Работы охватят участок от завода "Оболонь" до АЗС KLO (Богатырская, 1-Г). На период ремонта движение транспорта будет осуществляться одной полосой по каждому направлению.

Также временно закроют два заезда с улицы Луговой. На месте установят знаки предупреждения с информацией об объезде.

Городские власти просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Фото 2 — В Оболонском районе Киева на месяц ограничат движение транспорта: что известно

Добавим, недавно КП "Киевавтодоргород" объявило тендер на проведение противоаварийных работ по ремонту опор путепровода на пересечении улицы Михаила Бойчука и железнодорожной станции "Киев-Демеевский". Ожидаемая стоимость закупки составляет 76,01 млн. грн.

Автор:
Ольга Опенько