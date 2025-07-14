В Оболонском районе Киева на месяц ограничат движение транспорта: что известно

В Киеве, в Оболонском районе, с 15 июля по 15 августа частично ограничат движение транспорта по улице Богатырской из-за капитального ремонта дорожного покрытия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Капремонт Богатырской

С 15 июля по 15 августа в Киеве частично ограничат движение транспорта по улице Богатырской в направлении проспекта Степана Бандеры из-за капитального ремонта.

Работы охватят участок от завода "Оболонь" до АЗС KLO (Богатырская, 1-Г). На период ремонта движение транспорта будет осуществляться одной полосой по каждому направлению.

Также временно закроют два заезда с улицы Луговой. На месте установят знаки предупреждения с информацией об объезде.

Городские власти просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Добавим, недавно КП "Киевавтодоргород" объявило тендер на проведение противоаварийных работ по ремонту опор путепровода на пересечении улицы Михаила Бойчука и железнодорожной станции "Киев-Демеевский". Ожидаемая стоимость закупки составляет 76,01 млн. грн.