У Києві готують проєкт ремонту шляхопроводу на Наддніпрянському шосе

У Києві оголосили тендер на розробку проєктної документації для протиаварійного ремонту шляхопроводу на перетині Наддніпрянського шосе та вулиці Будіндустрії. Споруда, зведена у 1975 році, має значні конструктивні пошкодження, що ставлять під загрозу її безпечну експлуатацію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення КМДА.

Ремонт київського шляхопроводу

У Києві оголошено тендер на розробку проєктної документації для проведення протиаварійних робіт на шляхопроводі, розташованому на перетині Наддніпрянського шосе та вулиці Будіндустрії.

Споруда, збудована у 1975 році, з часом зазнала значного зносу. За даними КП "Київавтошляхміст", нині виявлено серйозні пошкодження, що впливають на безпечну експлуатацію об’єкта. Зокрема, зафіксовано руйнування бетонного покриття з оголенням арматури, яка піддається корозії, а також дефекти в конструкції мостового полотна.

Комунальне підприємство вже розробило технічне завдання на підготовку проєкту першочергових протиаварійних заходів. Очікується, що на розробку проєктної документації знадобиться до трьох місяців. Заплановані роботи передбачають ремонт прогонових конструкцій, оновлення гідроізоляції та влаштування нового асфальтового покриття.

Додамо, нещодавно КП “Київавтошляхміст” оголосило тендер на проведення протиаварійних робіт з ремонту опор шляхопроводу на перетині вулиці Михайла Бойчука та залізничної станції “Київ-Деміївський”. Очікувана вартість закупівлі становить 76,01 млн грн.