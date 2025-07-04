В Киеве готовят проект ремонта путепровода на Приднепровском шоссе

В Киеве объявили тендер на разработку проектной документации по противоаварийному ремонту путепровода на пересечении Приднепровского шоссе и улицы Стройиндустрии. Сооружение, построенное в 1975 году, имеет значительные конструктивные повреждения, которые ставят под угрозу его безопасную эксплуатацию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение КГГА.

Ремонт киевского путепровода

В Киеве объявлен тендер на разработку проектной документации для проведения противоаварийных работ на путепроводе, расположенном на пересечении Приднепровского шоссе и улицы Стройиндустрии.

Сооружение, построенное в 1975 году, со временем претерпело значительный износ. По данным КП "Киевавтодоргород", в настоящее время обнаружены серьезные повреждения, влияющие на безопасную эксплуатацию объекта. В частности, зафиксировано разрушение бетонного покрытия с обнажением подвергающейся коррозии арматуры, а также дефекты в конструкции мостового полотна.

Коммунальное предприятие уже разработало техническое задание на подготовку проекта первоочередных противоаварийных мер. Ожидается, что на разработку проектной документации уйдет до трех месяцев. Планируемые работы предусматривают ремонт пролетных конструкций, обновление гидроизоляции и устройство нового асфальтового покрытия.

Добавим, недавно КП "Киевавтодоргород" объявило тендер на проведение противоаварийных работ по ремонту опор путепровода на пересечении улицы Михаила Бойчука и железнодорожной станции "Киев-Демеевский". Ожидаемая стоимость закупки составляет 76,01 млн грн.