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В Деснянском районе Киева частично ограничат движение транспорта до сентября: что известно

дороги, ремонт дорог
В Киеве стартует ремонт на улице Бальзака / Freepik

В Деснянском районе Киева по улице Оноре де Бальзака почти на два месяца частично ограничат движение транспорта из-за ремонта дорожного покрытия.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Ремонт дороги на Бальзаке в Киеве

С 16 июля по 10 сентября по улице Оноре де Бальзака в Киеве частично ограничат движение транспорта в связи с проведением текущего ремонта дорожного покрытия. Работы будут выполнять дорожники КП ШЭУ Деснянского района на участке от улицы Сержа Лифаря в направлении улицы Александры Экстер.

В "Киевавтодоре" призывают водителей быть внимательными, планируя маршрут, и извиняются за временные неудобства.

Фото 2 — В Деснянском районе Киева частично ограничат движение транспорта до сентября: что известно

Напомним, в Оболонском районе, с 15 июля по 15 августа частично ограничат движение транспорта по улице Богатырской из-за капитального ремонта дорожного покрытия.

Автор:
Ольга Опенько