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В Деснянском районе Киева частично ограничат движение транспорта до сентября: что известно
В Деснянском районе Киева по улице Оноре де Бальзака почти на два месяца частично ограничат движение транспорта из-за ремонта дорожного покрытия.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Ремонт дороги на Бальзаке в Киеве
С 16 июля по 10 сентября по улице Оноре де Бальзака в Киеве частично ограничат движение транспорта в связи с проведением текущего ремонта дорожного покрытия. Работы будут выполнять дорожники КП ШЭУ Деснянского района на участке от улицы Сержа Лифаря в направлении улицы Александры Экстер.
В "Киевавтодоре" призывают водителей быть внимательными, планируя маршрут, и извиняются за временные неудобства.
Напомним, в Оболонском районе, с 15 июля по 15 августа частично ограничат движение транспорта по улице Богатырской из-за капитального ремонта дорожного покрытия.