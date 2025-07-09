У Києві майже на рік перекриють міст у Голосіївському районі: як зміниться рух транспорту

З 10 липня 2025 року у столиці перекривають пішохідний міст через Саперно-Слобідську у Голосіївському районі через протиаварійний ремонт. Частково обмежать рух транспорту, роботи триватимуть до червня 2026 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Міст над Саперно-Слобідською закриють

З 10 липня до орієнтовно червня 2026 року рух пішохідним мостом через вулицю Саперно-Слобідську буде повністю перекритий. Також частково обмежать рух транспорту на цій вулиці.

Обмеження пов’язані з проведенням протиаварійних робіт, які виконають спеціалісти КП "Київавтошляхміст".

Рух пішоходів і автотранспорту організують за тимчасовою схемою, погодженою з Управлінням патрульної поліції Києва. Для переходу вулиці облаштують наземний пішохідний перехід.

Нагадаємо, з 3 липня 2025 року у Києві розпочався капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспекту Миколи Бажана з Дніпровською набережною — поблизу станції метро "Осокорки".