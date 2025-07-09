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В Киеве почти на год перекроют мост в Голосеевском районе: как изменится движение транспорта

ремонт дороги
В Киеве будут ремонтировать пешеходный мост / Depositphotos

С 10 июля 2025 года в столице перекрывают пешеходный мост через Саперно-Слободскую в Голосеевском районе из-за противоаварийного ремонта. Частично ограничат движение транспорта, работы продлятся до июня 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Мост над Саперно-Слободской закроют

С 10 июля по ориентировочно июня 2026 года движение по пешеходному мосту через улицу Саперно-Слободскую будет полностью перекрыто. Также частично ограничат движение транспорта на этой улице.

Ограничения связаны с проведением противоаварийных работ, которые выполнят специалисты КП "Киевавтодормост".

Движение пешеходов и автотранспорта организуют по временной схеме, согласованной с Управлением патрульной полиции Киева. Для перехода улицы обустроят наземный пешеходный переход.

Фото 2 — В Киеве почти на год перекроют мост в Голосеевском районе: как изменится движение транспорта

Напомним, с 3 июля 2025 года в Киеве начался капитальный ремонт путепровода на пересечении проспекта Николая Бажана с Днепровской набережной — вблизи станции метро "Осокорки".

Автор:
Ольга Опенько