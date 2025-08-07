Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

--0,07

EUR

48,29

+0,19

Готівковий курс:

USD

41,55

41,45

EUR

48,47

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Міст біля Вишгорода ремонтують за британські кошти: що відомо

міст
ремонт

На Київщині триває капітальний ремонт мосту через канал у Вишгородському районі на дорозі Р-69. Споруда зазнала руйнувань у 2022 році через збройну агресію РФ. Відновлення ведеться у межах кредитної угоди з Великобританією.

Про це інформує Delo.ua із посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Ремонт мосту поблизу Вишгорода

На автомобільній дорозі Р-69 у Вишгородському районі Київської області тривають роботи з капітального ремонту мосту через канал.

Наразі виконуються наступні етапи:

  • проводитися стендова підготовка металевих балок для подальшого монтажу;
  • влаштовується опалубка та армування монолітної плити у прогонових будовах 5–7;
  • встановлюються робочі помості та ведеться ремонт залізобетонних поверхонь опор №3 та №4.

Міст був частично зруйнований та серйозно пошкоджений у 2022 році внаслідок збройної агресії рф. Для забезпечення тимчасового проїзду легкових автомобілів та транспорту екстрених служб було організовано об'їзну дорогу.

Відновлення мосту виконується у межах кредитної угоди з Великобританією.

Введення мосту в експлуатацію, заплановане на осінь цього року, відновити повноцінне транспортне сполучення, значно покращити логістику та забезпечити безпечний та безперебійний рух. Це має стратегічне значення як для життєзабезпечення населення, так і для потреб оборони країни.

Фото 2 — Міст біля Вишгорода ремонтують за британські кошти: що відомо
Фото 3 — Міст біля Вишгорода ремонтують за британські кошти: що відомо
Фото 4 — Міст біля Вишгорода ремонтують за британські кошти: що відомо

Нагадаємо, на дорозі між Черніговом та Славутичем триває капітальний ремонт трьох мостових переходів, які залишилися недобудованими ще з 2022 року через повномасштабне вторгнення та тимчасову окупацію регіону. У 2025 році роботи було відновлено.

Автор:
Ольга Опенько