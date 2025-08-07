Міст біля Вишгорода ремонтують за британські кошти: що відомо

На Київщині триває капітальний ремонт мосту через канал у Вишгородському районі на дорозі Р-69. Споруда зазнала руйнувань у 2022 році через збройну агресію РФ. Відновлення ведеться у межах кредитної угоди з Великобританією.

Про це інформує Delo.ua із посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Ремонт мосту поблизу Вишгорода

На автомобільній дорозі Р-69 у Вишгородському районі Київської області тривають роботи з капітального ремонту мосту через канал.

Наразі виконуються наступні етапи:

проводитися стендова підготовка металевих балок для подальшого монтажу;

влаштовується опалубка та армування монолітної плити у прогонових будовах 5–7;

встановлюються робочі помості та ведеться ремонт залізобетонних поверхонь опор №3 та №4.

Міст був частично зруйнований та серйозно пошкоджений у 2022 році внаслідок збройної агресії рф. Для забезпечення тимчасового проїзду легкових автомобілів та транспорту екстрених служб було організовано об'їзну дорогу.

Відновлення мосту виконується у межах кредитної угоди з Великобританією.

Введення мосту в експлуатацію, заплановане на осінь цього року, відновити повноцінне транспортне сполучення, значно покращити логістику та забезпечити безпечний та безперебійний рух. Це має стратегічне значення як для життєзабезпечення населення, так і для потреб оборони країни.

Нагадаємо, на дорозі між Черніговом та Славутичем триває капітальний ремонт трьох мостових переходів, які залишилися недобудованими ще з 2022 року через повномасштабне вторгнення та тимчасову окупацію регіону. У 2025 році роботи було відновлено.