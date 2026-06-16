Ціна нафти на 16 червня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Станом на 16 червня 2026 року ціна нафти Brent становить $83,18 за барель, WTI — $80,38, а Urals — $72,55. Нафта продовжує дешевшати через очікування розблокування Ормузької протоки. Проте падіння цін стримується нестабільною кон'юнктурою ринку та відсутністю деталей щодо угоди про припинення війни з Іраном.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 16 червня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 83,18 - 5.72% WTI 80,38 - 5.91% Urals 72,55 - 7.45%

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 25 центів, або 0,3%, до 82,92 долара за барель, а ціна на американську нафту West Texas Intermediate знизилася на 9 центів, або 0,1%, до 80,66 долара за барель.

У понеділок ціни на нафту впали майже на 5% до найнижчого рівня з 4 березня, після того, як президент США Дональд Трамп заявив про підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо припинення американо-ізраїльської війни з Іраном, хоча повні деталі не були оприлюднені.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, головний драйвер падіння — перспектива відновлення експорту через Ормузьку протоку, хоча ринок залишається обережним через брак подробиць мирного договору з Іраном та загальну нестабільність попиту і пропозиції.

За оцінками аналітиків інвестиційного банку Morgan Stanley, процес відновлення судноплавства не буде миттєвим. Повноцінний рух нафтових танкерів за цим маршрутом відновиться лише за кілька тижнів.

"Ми очікуємо, що до вересня повернеться близько 50% обсягів виробництва, а до грудня цей показник сягне 80%. Це дещо швидше, ніж прогнозувалося раніше", — зазначають експерти Morgan Stanley у звіті для клієнтів.

Згідно з попередніми даними, рамкова угода між США та Іраном передбачає розблокування Ормузької протоки та запровадження режиму припинення вогню терміном на 60 днів.

Цей час необхідний переговірникам для врегулювання найбільш комплексних геополітичних питань, зокрема майбутнього іранської ядерної програми.

Саме через відсутність повних деталей угоди та остаточних гарантій довготривалого миру загальне ослаблення світових цін на нафту наразі залишається обмеженим.

Нагадаємо, світовий ринок нафти завмер в очікуванні мирної угоди між США та Іраном, яка може розблокувати Ормузьку протоку. На цьому тлі українські гуртові ціни та цінники на АЗС продемонстрували стрімке падіння, хоча фермери на півдні вже активізували закупівлю пального через початок жнив. Водночас ринок автогазу після тривалого піке нарешті намацав "дно" та стабілізувався.