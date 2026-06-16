Цена нефти на 16 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals

По состоянию на 16 июня 2026 цена нефти Brent составляет $83,18 за баррель, WTI — $80,38, а Urals — $72,55. Нефть продолжает дешеветь из-за ожиданий разблокирования Ормузского пролива. Однако падение цен сдерживается нестабильной конъюнктурой рынка и отсутствием деталей соглашения о прекращении войны с Ираном.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 16 июня.

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 83,18 – 5.72% WTI 80,38 – 5.91% Urals 72,55 – 7.45%

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 25 центов, или 0,3%, до 82,92 доллара за баррель, а цена на американскую нефть West Texas Intermediate снизилась на 9 центов, или 0,1%, до 80,66 доллара за баррель.

В понедельник цены на нефть упали почти на 5% до самого низкого уровня с 4 марта, после того как президент США Дональд Трамп заявил о подписании меморандума о взаимопонимании по прекращению американо-израильской войны с Ираном, хотя полные детали не были обнародованы.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, главный драйвер падения — перспектива возобновления экспорта через Ормузский пролив, хотя рынок остается осторожным из-за отсутствия подробностей мирного договора с Ираном и общей нестабильности спроса и предложения.

По оценкам аналитиков инвестиционного банка Morgan Stanley, процесс возобновления судоходства не будет мгновенным. Полноценное движение нефтяных танкеров по этому маршруту возобновится всего через несколько недель.

"Мы ожидаем, что к сентябрю вернется около 50% объемов производства, а к декабрю этот показатель достигнет 80%. Это несколько быстрее, чем прогнозировалось ранее", - отмечают эксперты Morgan Stanley в отчете для клиентов.

Согласно предварительным данным, рамочное соглашение между США и Ираном предусматривает разблокирование Ормузского пролива и введение режима прекращения огня сроком на 60 дней.

Это время необходимо переговорщикам для урегулирования наиболее комплексных геополитических вопросов, в частности, будущего иранской ядерной программы.

Именно из-за отсутствия полных деталей соглашения и окончательных гарантий долгосрочного мира всеобщее ослабление мировых цен на нефть остается ограниченным.

Напомним, мировой рынок нефти замер в ожидании мирного соглашения между США и Ираном, которое может разблокировать Ормузский пролив. На этом фоне украинские оптовые цены и ценники на АЗС продемонстрировали стремительное падение, хотя фермеры на юге уже активизировали закупку горючего из-за начала жатвы. В то же время рынок автогаза после длительного пике наконец нащупал "дно" и стабилизировался.