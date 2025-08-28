В Украине капитально ремонтируют ключевые автодороги на западной границе

В рамках совместного с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) проекта "Развитие Трансъевропейской транспортной сети" продолжаются работы по капитальному ремонту дороги Тернополь-Львов-Рава Русская в пункты пропуска на западной границе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Целью проекта является улучшение пассажирской и грузовой пропускной способности Украины и ЕС.

В рамках первого транша ЕБРР с апреля 2025 уже продолжаются работы по капитальному ремонту дороги Тернополь-Львов-Рава-Русская (М-09). Первоначальная стоимость работ - 182 млн евро, однако в результате торгов снизилась до 110 млн евро. Разницу в стоимости направят на дальнейшие транши.

В Минразвития подчеркивают, что дорога не только соединяет два больших областных центра, Тернополь и Львов, обеспечивая важное сообщение между этими регионами. Этот автодорог - один из ключевых транспортных коридоров, ведущий к международному пункту пропуска "Рава-Русская - Гребенное" на границе с Польшей и является частью европейского маршрута E372 (Варшава - Львов).

Автодорога М-09 также является частью Трансъевропейской транспортной сети, что подчеркивает его стратегическую роль в общеевропейской инфраструктуре.

Согласно договоренностям с ЕБРР и плану реализации проекта, завершен тендер по реализации реформы практики закупок, а тендер по мониторингу проекта — на финальной стадии отбора финалиста.

"Успешная реализация этого этапа открывает нам возможность перехода к реализации следующих этапов – использование второго и третьего траншей B i C на сумму 263,5 млн евро. В рамках этих траншей планируется капитальный ремонт трех участков дороги в Ровенской области (М-06)", - отмечают в ведомстве.

Там добавляют, что этот автодорог, также известный как "Киев-Чоп", является одной из важнейших автомобильных дорог государственного значения в Украине. Она соединяет столицу с крупными городами Украины и является частью нескольких международных транспортных коридоров: в частности, Е40 и Е50 французского сообщения. Находящиеся на пути пропускные пункты "Ужгород" и "Чоп" соединяют Украину со Словакией и Венгрией.

Заметим капитально ремонтирующую автотрассу М-09 на участке между Львовом и пунктом пропуска "Рава-Русская – Гребенное" компания "Автомагистраль-Юг".

Также на автомобильной дороге М-07 Киев - Ковель - Ягодин в усиленном темпе идет капитальный ремонт подъездов к международному автомобильному пункту пропуска "Ягодин - Дорогуск". Восстанавливают 1,9 км дороги на обоих подъездах.