На дорогах Ивано-Франковской области идет ремонт: какие работы ведутся

В Ивано-Франковской области продолжаются ремонтные работы на дорогах государственного значения, чтобы обеспечить безопасное и устойчивое движение транспорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Ремонт автодорог

В условиях военного положения особое внимание уделяют автодорогам международного и национального значения, по которым осуществляется перевозка важных грузов и трансграничная логистика.

В настоящее время выполняются следующие работы:

Ликвидация аварийной ямочности асфальтобетоном локальными картами и пневмоструйным методом на трех автодорогах в области.

Ремонт поврежденного барьерного ограждения и обновление дорожных знаков.

Устройство переходных плит на мосту в селе Беньковцы.

Обновление дорожной разметки и пешеходных переходов.

Благоустройство и благоустройство обочины.

