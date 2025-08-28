- Категория
На дорогах Ивано-Франковской области идет ремонт: какие работы ведутся
В Ивано-Франковской области продолжаются ремонтные работы на дорогах государственного значения, чтобы обеспечить безопасное и устойчивое движение транспорта.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.
Ремонт автодорог
В условиях военного положения особое внимание уделяют автодорогам международного и национального значения, по которым осуществляется перевозка важных грузов и трансграничная логистика.
В настоящее время выполняются следующие работы:
- Ликвидация аварийной ямочности асфальтобетоном локальными картами и пневмоструйным методом на трех автодорогах в области.
- Ремонт поврежденного барьерного ограждения и обновление дорожных знаков.
- Устройство переходных плит на мосту в селе Беньковцы.
- Обновление дорожной разметки и пешеходных переходов.
- Благоустройство и благоустройство обочины.
Напомним, на дороге между Черниговом и Славутичем продолжается капитальный ремонт трех мостовых переходов, которые остались недостроенными еще с 2022 года из-за полномасштабного вторжения и временной оккупации региона. В 2025 году работы были возобновлены.