На дорогах Ивано-Франковской области идет ремонт: какие работы ведутся

ремонт дорог
Дорожные работы в Ивано-Франковской области / Агентство восстановления

В Ивано-Франковской области продолжаются ремонтные работы на дорогах государственного значения, чтобы обеспечить безопасное и устойчивое движение транспорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Ремонт автодорог

В условиях военного положения особое внимание уделяют автодорогам международного и национального значения, по которым осуществляется перевозка важных грузов и трансграничная логистика.

В настоящее время выполняются следующие работы:

  • Ликвидация аварийной ямочности асфальтобетоном локальными картами и пневмоструйным методом на трех автодорогах в области.
  • Ремонт поврежденного барьерного ограждения и обновление дорожных знаков.
  • Устройство переходных плит на мосту в селе Беньковцы.
  • Обновление дорожной разметки и пешеходных переходов.
  • Благоустройство и благоустройство обочины.
Напомним, на дороге между Черниговом и Славутичем продолжается капитальный ремонт трех мостовых переходов, которые остались недостроенными еще с 2022 года из-за полномасштабного вторжения и временной оккупации региона. В 2025 году работы были возобновлены.

Автор:
Ольга Опенько