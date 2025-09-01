Запланована подія 2

Відновлення авіасполучення: в умовах перемир’я аеропорт у Львові зможе відновити роботу під захистом ППО

літак
Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Європейські країни розглядають створення безпольотної зони над частиною України, щоб поступово відновити авіасполучення. Розпочати планують із західних регіонів, зокрема йдеться про можливе відкриття аеропорту у Львові.

Як пише Delo.ua, про це  повідомляє видання The Telegraph.  

Зазначається, що європейські країни розглядають план, за яким над західними летовищами патрулюватимуть винищувачі союзників, а на землі працюватимуть додаткові системи протиповітряного захисту.

Таким чином планують знизити ризики ракетних ударів по цивільній авіації та створити умови для перших безпечних польотів.

Також план передбачає поетапне відкриття повітряного простору: спершу у західних регіонах, а в разі успішної реалізації — поступове розширення зони безпеки у напрямку Києва та інших великих міст України.

Це дозволить відновлювати регулярні рейси і зменшити залежність від наземних маршрутів, які нині залишаються єдиним варіантом для виїзду за кордон.

Але всі ці плани можна буде реалізувати виключно у разі досягнення домовленостей  із країною-агресором Росією про припинення вогню.

В ЄС переконані, що запуск авіасполучення вважають основним чинником для залучення інвестицій в Україну, а також важливим кроком для повернення біженців додому.

Відкриття неба України 

Україна наразі веде перемовини з європейськими авіаційними авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення, яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії у 2022 році. 

Аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.

Автор:
Світлана Манько