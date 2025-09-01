- Категорія
Відновлення авіасполучення: в умовах перемир’я аеропорт у Львові зможе відновити роботу під захистом ППО
Європейські країни розглядають створення безпольотної зони над частиною України, щоб поступово відновити авіасполучення. Розпочати планують із західних регіонів, зокрема йдеться про можливе відкриття аеропорту у Львові.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє видання The Telegraph.
Зазначається, що європейські країни розглядають план, за яким над західними летовищами патрулюватимуть винищувачі союзників, а на землі працюватимуть додаткові системи протиповітряного захисту.
Таким чином планують знизити ризики ракетних ударів по цивільній авіації та створити умови для перших безпечних польотів.
Також план передбачає поетапне відкриття повітряного простору: спершу у західних регіонах, а в разі успішної реалізації — поступове розширення зони безпеки у напрямку Києва та інших великих міст України.
Це дозволить відновлювати регулярні рейси і зменшити залежність від наземних маршрутів, які нині залишаються єдиним варіантом для виїзду за кордон.
Але всі ці плани можна буде реалізувати виключно у разі досягнення домовленостей із країною-агресором Росією про припинення вогню.
В ЄС переконані, що запуск авіасполучення вважають основним чинником для залучення інвестицій в Україну, а також важливим кроком для повернення біженців додому.
Відкриття неба України
Україна наразі веде перемовини з європейськими авіаційними авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення, яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії у 2022 році.
Аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.
Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.