Восстановление авиасообщения: в условиях перемирия аэропорт во Львове сможет возобновить работу под защитой ПВО

Европейские страны рассматривают создание бесполетной зоны над частью Украины, чтобы постепенно возобновить авиасообщение. Начать планируют с западных регионов, в частности, речь идет о возможном открытии аэропорта во Львове.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает издание The Telegraph.

Отмечается, что европейские страны рассматривают план, по которому над западными аэродромами будут патрулировать истребители союзников, а на земле будут работать дополнительные системы противовоздушной защиты.

Таким образом, планируют снизить риски ракетных ударов по гражданской авиации и создать условия для первых безопасных полетов.

Также план предусматривает поэтапное открытие воздушного пространства: сначала в западных регионах, а в случае успешной реализации постепенное расширение зоны безопасности в направлении Киева и других крупных городов Украины.

Это позволит восстанавливать регулярные рейсы и уменьшить зависимость от наземных маршрутов, которые остаются единственным вариантом для выезда за границу.

Но все эти планы можно будет реализовать исключительно при достижении договоренностей со страной-агрессором Россией о прекращении огня.

В ЕС убеждены, что запуск авиасообщения считается основным фактором для привлечения инвестиций в Украину, а также важным шагом для возвращения беженцев домой.

Открытие неба Украины

Украина ведет переговоры с европейскими авиационными авиакомпаниями по поводу восстановление авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране после вторжения России в 2022 году.

Аэропорт во Львове, который имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3000 пассажиров в час, рассматривают в первую очередь для возобновления авиасообщения.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.