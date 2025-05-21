ЕБРР и IFC будут изучать пути для инвестиций в развитие украинских аэропортов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (IFC) представили для Министерства развития общин и территорий Украины экспертную команду и план проведения комплексного исследования возможных моделей привлечения частного сектора в управление и содержание аэропортов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минразвития.

"Мы постоянно подчеркиваем, что рассматриваем частный сектор, как одного из главных участников в процессах восстановления. В то же время процессы инвестирования различаются в разных секторах. Для того, чтобы определять оптимальные пути привлечения такого финансирования, необходимо детально изучать возможности и специфику каждого отдельного сектора. Также привлечение частных инвестиций существенно уменьшит нагрузку на – отметила заместитель министра Марина Денисюк.

Что даст исследования ЕБРР и IFC?

Результаты исследования Украина получит уже в августе этого года. будет произведен на основе аэропортов Борисполь, Одесса и Львов и других. Цель исследования – выявить пути привлечения частных инвестиций для того, чтобы в будущем стало возможным:

уменьшение потребности в прямом бюджетном финансировании аэропортов;

сохранение инфраструктуры аэропортов в эксплуатационном состоянии;

обеспечение готовности аэропортов к быстрому перезапуску авиасообщения после войны

Какие действия согласованы?

Минразвития совместно с ЕБРР была согласована техническая задача исследования, которая предусматривала технико-экономическую, финансовую и институциональную оценку состояния аэропортов, разработку моделей привлечения частных операторов и проведение рыночных консультаций с ведущими операторами аэропортов. ЕБРР также отобрал технического консультанта, а IFC привлекли юридического консультанта.

Напомним, в марте в Украине упростили условия предоставления разрешений на полеты гражданских самолетов .