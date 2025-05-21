ЄБРР та IFC вивчатимуть шляхи для інвестицій у розвиток українських аеропортів

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) презентували для Міністерства розвитку громад та територій України експертну команду і план проведення комплексного дослідження можливих моделей залучення приватного сектору до управління та утримання аеропортів.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінрозвитку.

"Ми постійно наголошуємо, що розглядаємо приватний сектор, як одного з головних учасників у процесах відбудови. Водночас процеси інвестування різняться у різних секторах. Для того, щоб визначати оптимальні шляхи залучення такого фінансування, необхідно детально вивчати можливості та специфіку кожного окремого сектору. Також залучення приватних інвестицій суттєво зменшить навантаження на держбюджет під час війни, що безумовно є позитивним фактором", – зазначила заступниця міністра Марина Денисюк.

Що дасть дослідження ЄБРР та IFC?

Результати дослідження Україна отримає вже в серпні цього року. буде проведене на основі аеропортів Бориспіль, Одеса та Львів та інших. Мета дослідження – виявити шляхи залучення приватних інвестицій для того, щоб у майбутньому стало можливим:

зменшення потреби у прямому бюджетному фінансуванні аеропортів;

збереження інфраструктури аеропортів в експлуатаційному стані;

забезпечення готовності аеропортів до швидкого перезапуску авіасполучення після війни.

Які дії погоджені?

Мінрозвитку спільно з ЄБРР було погоджено технічне завдання дослідження, яке передбачало техніко-економічну, фінансову та інституційну оцінку стану аеропортів, розробку моделей залучення приватних операторів та проведення ринкових консультацій з провідними операторами аеропортів. Також ЄБРР відібрав технічного консультанта, а IFC залучили юридичного консультанта.

Нагадаємо, у березні в Україні спростили умови надання дозволів на польоти цивільних літаків.