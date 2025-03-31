Відкриття неба: в Україні спростили умови надання дозволів на польоти цивільних літаків

На засіданні 28 березня Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про використання повітряного простору України з метою приведення його у відповідність до українського законодавства.

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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, уряд вніс зміни до Положення про використання повітряного простору України з метою приведення його у відповідність до закону України № 3007-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку авіації загального призначення, адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері цивільної авіації, встановлення додаткових механізмів здійснення ефективного контролю за забезпеченням безпеки авіації та дерегуляції господарської діяльності у галузі цивільної авіації".

Що змінили

Зазначається, що внесеними змінами спрощено умови надання дозволів на виконання польотів цивільним повітряним суднам.

Також покладено відповідальність щодо заборони вильоту повітряного судна з аеродрому України, прильоту повітряного судна до аеродрому України або на проліт територією України на органи обʼєднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху.

Відкриття неба України для авіаперельотів

Нагадаємо, Україна наразі веде перемовини з європейськими авіаційними авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення,яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії у 2022 році.

Аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3,000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.

За "оптимістичним сценарієм" міжнародний аеропорт "Львів" імені короля Данила Галицького (LWO) може відновити польоти наприкінці весни або на початку літа.