Відкриття неба: ще одна велика авіакомпанія готова відновити польоти з України

Авіакомпанія Air Baltic, яка до повномасштабного вторгнення працювала в ключових українських аеропортах, зацікавлена у поверненні до польотів з України після відкриття повітряного простору.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій за результатами зустрічі з керівництвом авіакомпанії Air Baltic,

Зазначається, що основною темою перемовин були поточний стан цивільної авіації України, можливості підтримки та навчання українських фахівців, аналіз мінімізації ризиків для часткового відкриття повітряного простору.

“Наразі наш пріоритет у сфері цивільної авіації – це збереження персоналу та придатності інфраструктури аеропортів, забезпечення стабільного функціонування аеронавігації. У той же час, безпека – це основне у питанні відкриття повітряного простору. Без створення безпекових умов відповідні рішення неможливі. Раніше ми вже напрацювали комплексну оцінку ризиків, наразі ми опрацьовуємо цей документ спільно з авіакомпаніями та профільними регуляторами", - підкреслив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Він подякував AirBaltic за постійну взаємодію та готовність до відновлення польотів, коли дозволить безпекова ситуація.

"Ми цінуємо постійну співпрацю і прагнення відновити сполучення з Україною, коли це дозволять умови, та вітаємо готовність компанії розширити діяльність і відновити зв’язок України з Європою, коли ми будемо відновлювати авіасполучення" – наголосив заступник міністра.

За словами Томаса Рамдала, першого віцепрезидента Air Baltic, компанія зацікавлена у поверненні до польотів з України, адже до повномасштабного вторгнення працювала в ключових українських аеропортах. Лише у 2019 році Air Baltic перевезла майже 220 тисяч пасажирів. Загалом, найбільш активно компанія працювала з міжнародним аеропортом “Львів”, а починаючи з 2020 року були відкриті рейси з міжнародного аеропорту “Бориспіль”.

"Ми послідовно висловлювали наші плани щодо того, що airBaltic стане першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну, коли це буде безпечно, і ми дотримуємося цього зобов'язання. Безпека наших співробітників, пасажирів та операцій завжди буде нашим найвищим пріоритетом, і після нашого другого особистого візиту до Києва, підготовка до нашого повернення йде повним ходом. Ми з нетерпінням чекаємо на відновлення життєво важливого повітряного сполучення та сприяння відновленню авіації України", – зазначив перший віцепрезидент Air Baltic.

Нагадаємо, раніше гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі розповів, що його компанія розробляє плани, які дадуть змогу відновити польоти в Україну впродовж кількох тижнів після завершення війни. Авіакомпанія Wizz Air також готова відновити авіасполучення з Україною.

Аеропорт "Бориспіль" протягом місяця з моменту відкриття повітряного простору в Україні готовий відновити польоти пасажирських літаків.