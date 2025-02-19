ЄС продовжить фінансувати підготовку України до відновлення цивільних авіаперельотів

Європейський фонд добровільної аеронавігаційної солідарності підтримуватиме Україну у 2025-2026 роках, аби після війни Київ міг відновити цивільні авіаперельоти.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій України.

Зазначається, що відповідну угоду підписали віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба та генеральний директор Євроконтролю Рауль Медіна Кабаллеро.

У відомстві зазначили, що угода про продовження діяльності Фонду стала можливою завдяки рішенню 62-ї сесії Тимчасової ради та Постійної Комісії Євроконтролю, яке отримало підтримку всіх країн-членів організації.

Фонд солідарності Євроконтролю був створений наприкінці 2022 року і фінансується країнами-учасницями на основі добровільних внесків. Для України цей Фонд є основним джерелом фінансування аеронавігаційного обслуговування, яке надається компанією "Украерорух". У 2023 та 2024 роках Фонд забезпечив фінансування всієї аеронавігаційної системи України на суму понад 70 млн євро.

"Завдяки Європейському фонду добровільної аеронавігаційної солідарності, а також професійному та прозорому управлінню Фондом з боку Євроконтролю, Україна змогла зберегти аеронавігаційну систему країни та високу операційну готовність до швидкого відновлення виконання цивільних польотів у повітряному просторі України", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, раніше гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі розповів, що його компанія розробляє плани, які дадуть змогу відновити польоти в Україну впродовж кількох тижнів після завершення війни. Авіакомпанія Wizz Air також готова відновити авіасполучення з Україною.

Аеропорт "Бориспіль" протягом місяця з моменту відкриття повітряного простору в Україні готовий відновити польоти пасажирських літаків.

Відкриття неба України для авіаперельотів

Нагадаємо, Україна наразі веде перемовини з європейськими авіаційними авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення, яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії у 2022 році.

Аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3,000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що "відкриття авіасполучення" - це перемога української ППО. Він розповідав, що ставив це питання партнерам і точно відомо, що для цього потрібно зробити, а саме посилити захист українського неба.

Нещодавно повідомлялося, що Україна планує відновити авіасполучення з аеропортів "Бориспіль" або "Львів" . Очікується залучення п’яти-шести авіакомпаній для рейсів з українських аеропортів.

Авіаційна служба України на 95% готова відновити польоти, але головним чинником для цього залишається забезпечення безпеки пасажирів.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на даний момент неможливо відновити авіасполучення в Україні навіть частково. Це рішення обумовлене постійною загрозою ракетних ударів та атак безпілотників з боку Росії.