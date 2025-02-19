ЕС продолжит финансировать подготовку Украины к возобновлению гражданских авиаперелетов

Европейский фонд добровольной аэронавигационной солидарности будет поддерживать Украину в 2025-2026 годах, чтобы после войны Киев мог возобновить гражданские авиаперелеты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Соответствующее соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и генеральный директор Евроконтроля Рауль Медина Кабаллеро.

В ведомстве отметили, что соглашение о продолжении деятельности Фонда стало возможным благодаря решению 62-й сессии Временного совета и Постоянной Комиссии Евроконтроля, которое получило поддержку всех стран-членов организации.

Фонд солидарности Евроконтроля был создан в конце 2022 г. и финансируется странами-участницами на основе добровольных взносов. Для Украины этот Фонд является основным источником финансирования аэронавигационного обслуживания, предоставляемого компанией "Украэрорух". В 2023 и 2024 годах Фонд обеспечил финансирование всей аэронавигационной системы Украины на сумму более 70 млн. евро.

"Благодаря Европейскому фонду добровольной аэронавигационной солидарности, а также профессиональному и прозрачному управлению Фондом со стороны Евроконтроля Украина смогла сохранить аэронавигационную систему страны и высокую операционную готовность к быстрому возобновлению выполнения гражданских полетов в воздушном пространстве Украины", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее гендиректор Ryanair Майкл О'Лири рассказал, что его компания разрабатывает планы, позволяющие возобновить полеты в Украине в течение нескольких недель после завершения войны. Авиакомпания Wizz Air также готова возобновить авиасообщение с Украиной.

Аэропорт "Борисполь" в течение месяца с момента открытия воздушного пространства в Украине готов восстановить полеты пассажирских самолетов.

Открытие неба Украины для авиаперелетов

Напомним, Украина сейчас ведет переговоры с европейскими авиационными авиакомпаниями по поводу восстановление авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране после вторжения России в 2022 году.

Аэропорт во Львове, который имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3,000 пассажиров в час, рассматривают в первую очередь для возобновления авиасообщения.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что "открытие авиасообщения" – это победа украинского ПВО. Он рассказывал, что задавал этот вопрос партнерам и точно известно, что для этого нужно сделать, а именно усилить защиту украинского неба.

Недавно сообщалось, что Украина планирует возобновить авиасообщение из аэропортов "Борисполь" или "Львов". Ожидается привлечение пяти-шести авиакомпаний для рейсов из украинских аэропортов.

Авиационная служба Украины на 95% готова возобновить полеты, но главным фактором остается обеспечение безопасности пассажиров.

Как заявил премьер-министр Денис Шмигаль, сейчас невозможно восстановить авиасообщение в Украине даже частично. Это решение обусловлено постоянной угрозой ракетных ударов и атак беспилотников со стороны России.