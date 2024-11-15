Украина договаривается с ЕС о возобновлении полетов: какой аэропорт могут открыть первым

Украина ведет переговоры с европейскими авиационными авиакомпаниями по возобновлению авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране после вторжения России в 2022 году. В 2025 году может возобновить свою работу аэропорт во Львове.

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Об этом пишет Reuters.

Госавислужба планирует поэтапное открытие неба Украины для авиаперелетов

Как заявил старший партнер страховой компании Marsh McLennan Криспин Эллисон, Украина, несмотря на войну, может открыть первый аэропорт во Львове в следующем году и возобновить авиасообщение.

По его словам, Киев ведет переговоры с европейскими авиационными властями и авиакомпаниями по возобновлению некоторых авиасообщений в течение почти года.

"Если регулирующие органы согласятся, что открыть небо будет безопасно и будет принято политическое решение, страховая отрасль готова поддержать усилия по возобновлению авиасообщения, — сказал Эллисон.

Он подчеркнул, что это может произойти в 2025 году, добавив, что обеспечение безопасности воздушного пространства является первоочередной задачей.

Эллисон считает, что авиационный рынок ждет, "когда появится уверенность в том, что возобновление авиасообщения может пройти по сценарию с меньшими рисками".

Госавиаслужба в письменном комментарии изданию сообщила, что рассматривает возможность поэтапного и ограниченного открытия воздушного пространства для гражданской авиации "при оценке и снижении рисков до приемлемого уровня и внедрении дополнительных мер безопасности", но не называет никаких временных рамок.

Как пишет Reuters, Львовская область, граничащая с Польшей, реже подвергается российским атакам по сравнению с другими регионами Украины, хотя российские войска атаковали ее газовую и энергетическую инфраструктуру и наносили удары дронами и ракетами. Поэтому аэропорт во Львове, который имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3,000 пассажиров в час, рассматривают в первую очередь для восстановления авиасообщения.

Мэр Львова Андрей Садовый считает, что в Украине должен работать хотя бы один аэропорт, но этот вопрос должны решить эксперты по безопасности.

Авиасообщения в Украине

Напомним, в 2023 году было немало разговоров о том, что, возможно, возобновят авиасообщение из Киева и Львова, которое было прервано с началом войны в феврале 2022 года. Но конкретные сроки никто из чиновников не называл, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что "открытие авиасообщения" – это победа украинского ПВО. Он рассказывал, что задавал этот вопрос партнерам и точно известно, что для этого нужно сделать, а именно усилить защиту украинского неба.

Недавно сообщалось, что Украина планирует возобновить авиасообщение из аэропортов "Борисполь" или "Львов" до конца января 2025 года. Ожидается привлечение пяти-шести авиакомпаний для рейсов из украинских аэропортов в январе 2025 года.