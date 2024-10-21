Садовый прокомментировал возможность открытия авиасообщения из Львова

Мэр Львова Андрей Садовый считает, что в Украине должен работать хотя бы один аэропорт, но этот вопрос должны решить эксперты по безопасности.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Садовый подчеркнул, что есть вопросы безопасности государства, есть вопросы безопасности людей. "Мы должны выжить в любых условиях, поэтому эта тема обсуждается в экспертных средах", — сказал мэр Львова.

По его словам, журналисты первыми узнают, если будет принято решение об открытии аэропорта.

"Есть много аэродромов в Украине, и я думаю, что во время войны хотя бы один из них должен работать", — убежден Садовый.

Авиасообщения в Украине

Напомним, в 2023 году было немало разговоров о том, что, возможно, возобновят авиасообщение из Киева и Львова, которое было прервано с началом войны в феврале 2022 года. Но конкретные сроки никто из чиновников не называл, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что "открытие авиасообщения" – это победа украинского ПВО. Он рассказывал, что задавал этот вопрос партнерам и точно известно, что для этого нужно сделать, а именно усилить защиту украинского неба.

Ранее украинские власти заявляли, что в 2024 году вопрос восстановления авиасообщения точно сдвинется с мертвой точки, но есть четыре ключевых компонента, которые для этого нужно решить: