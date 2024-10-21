Садовий прокоментував можливість відкриття авіасполучення зі Львова

Мер Львова Андрій Садовий вважає, що в Україні повинен працювати хоча б один аеропорт, але це питання мають вирішити експерти з безпеки.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

Садовий підкреслив, що є питання безпеки держави, є питання безпеки людей. "Ми повинні вижити за будь-яких умов, тому ця тема обговорюється в експертних середовищах", - сказав мер Львова.

За його словами, журналісти першими дізнаються, якщо буде ухвалено рішення про відкриття аеропорту.

"Є багато летовищ в Україні, і я думаю, що під час війни хоча б одне з них мало б працювати", - переконаний Садовий.

Авіасполучення в Україні

Нагадаємо, у 2023 році було чимало розмов про те, що, можливо, відновлять авіасполучення з Києва та Львова, яке було перерване з початком великої війни в лютому 2022 року. Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називав, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що "відкриття авіасполучення" - це перемога української ППО. Він розповідав, що ставив це питання партнерам і точно відомо, що для цього потрібно зробити, а саме посилити захист українського неба.

Раніше українська влада заявляла, що в 2024 році питання відновлення авіасполучення точно зрушить з мертвої точки, але є чотири ключові компоненти, які для цього потрібно вирішити: