Украина презентовала дорожную карту открытия воздушного пространства

В Варшаве прошла презентация дорожной карты частичного открытия воздушного пространства Украины, разработанная Министерством развития общин при поддержке Посольства США, Госавиаслужбы, Украинодвижения, Воздушных сил и руководства аэропортов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Мероприятие собрало около ста представителей авиаотрасли – профильных регуляторов Евросоюза, Великобритании и США, руководство украинских и иностранных авиакомпаний, ранее совершавших полеты в Украине, страховые и лизинговые компании, производителей самолетов.

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба отметил важность сохранения авиаинфраструктуры и подготовки квалифицированных кадров, чтобы в будущем быстро восстановить полеты.

Фото с сайта Министерства развития общин и территорий.

Экономический советник Посольства США Мэри Элизабет Мэдден подчеркнула готовность США оказать техническую помощь.

Заместитель министра Сергей Деркач представил план частичного открытия воздушного пространства, а Сергей Коршук, первый заместитель председателя Госавиаслужбы, дал оценку рисков для гражданской авиации. Директор Украэроруха Андрей Ярмак сосредоточил внимание на мерах безопасности аэронавигации.

Украина работает над восстановлением авиасообщения из двух городов

Украина пытается возобновить авиасообщение из Киева и Львова, которое было прервано с началом войны в феврале 2022 года.

Тогдашний заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма подчеркнул, что наличие надежной логистики, транспортного сообщения, особенно авиасообщения – это фундаментально важные элементы деловой и инвестиционной деятельности страны.

В то же время, мэр Львова Андрей Садовый считает, что в Украине должен работать хотя бы один аэропорт, но этот вопрос должны решить эксперты по безопасности. Садовый подчеркнул, что есть вопросы безопасности государства, есть вопросы безопасности людей.

Напомним, в 2023 году было немало разговоров о том, что, возможно, возобновят авиасообщение из Киева и Львова, которое было прервано с началом большой войны в феврале 2022 года. Но конкретные сроки никто из чиновников не называл, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.