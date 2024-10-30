Україна презентувала дорожню карту відкриття повітряного простору

У Варшаві відбулася презентація дорожньої карти часткового відкриття повітряного простору України, розроблена Міністерством розвитку громад за підтримки Посольства США, Державіаслужби, Украероруху, Повітряних сил та керівництва аеропортів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Захід зібрав близько ста представників авіагалузі – профільних регуляторів Євросоюзу, Великої Британії та США, керівництво українських та іноземних авіакомпаній, що раніше здійснювали польоти в Україні, страхові та лізингові компанії, виробників літаків.

Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба наголосив на важливості збереження авіаінфраструктури та підготовки кваліфікованих кадрів, щоб у майбутньому швидко відновити польоти.

Фото з сайту Міністерства розвитку громад та територій.

Економічний радник Посольства США Мері Елізабет Медден підкреслила готовність США надати технічну допомогу.

Заступник міністра Сергій Деркач презентував план часткового відкриття повітряного простору, а Сергій Коршук, перший заступник голови Державіаслужби, надав оцінку ризиків для цивільної авіації. Директор Украероруху Андрій Ярмак зосередив увагу на заходах безпеки аеронавігації.

Україна працює над відновленням авіасполучення з двох міст

Україна намагається відновити авіасполучення з Києва та Львова, яке було перерване з початком великої війни в лютому 2022 року.

Тодішній заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма наголосив, що наявність надійної логістики, транспортного сполучення, особливо авіасполучення, - це фундаментально важливі елементи ділової та інвестиційної діяльності країни.

В той же час мер Львова Андрій Садовий вважає, що в Україні повинен працювати хоча б один аеропорт, але це питання мають вирішити експерти з безпеки. Садовий підкреслив, що є питання безпеки держави, є питання безпеки людей.

Нагадаємо, у 2023 році було чимало розмов про те, що, можливо, відновлять авіасполучення з Києва та Львова, яке було перерване з початком великої війни в лютому 2022 року. Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називав, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.