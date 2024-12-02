Шмигаль розповів, чи можливе часткове відкриття авіапростору над Україною

На даний момент неможливо відновити авіасполучення в Україні навіть частково. Це рішення обумовлене постійною загрозою ракетних ударів та атак безпілотників з боку Росії. Тому важливо розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів та перевезення пасажирів.

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише "Укрінформ".

"Ми провели оцінку ризиків та визначили потребу у силах та засобах протиповітряної оборони для часткового відкриття повітряного простору. Ключовими для цього рішення залишаються питання безпеки та військової ситуації. Саме тому нам важливо розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів та переміщення пасажирів. Йдеться про сухопутний кордон, автомобільний та залізничний транспорт", - сказав Шмигаль під час Міжнародного транспортного форуму.

В Україні зруйновано більшість цивільних аеропортів

Очільник уряду підкреслив, що під час російських атак пошкоджень зазнала авіаційна інфраструктура, постраждали щонайменше 15 цивільних аеропортів.

За даними Державної авіаційної служби, в Україні лише 20 цивільних аеропортів.

Шмигаль нагадав, що за останні три місяці ворог здійснив майже 60 атак на портову інфраструктуру, внаслідок чого пошкоджено або знищено майже 300 об’єктів і 22 цивільні судна, постраждали десятки людей.

"Попри постійні спроби агресора завдати ще більших руйнувань завдяки Силам оборони ми змогли забезпечити стабільну роботу українського морського коридору. Сьогодні ним скористались понад 2800 суден, які перевезли більш як 85 млн тонн вантажів для понад 40 країн світу, з яких понад 50 млн тонн – агропродукція", — зауважив прем'єр-міністр, наголосивши, що це "вкотре підтверджує, що Україна залишається гарантом продовольчої безпеки, незважаючи на регулярні обстріли портової інфраструктури ворогом".

Відкриття неба України для авіаперельотів

Нагадаємо, Україна наразі веде перемовини з європейськими авіаційними авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення, яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії у 2022 році.

Аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3,000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що "відкриття авіасполучення" - це перемога української ППО. Він розповідав, що ставив це питання партнерам і точно відомо, що для цього потрібно зробити, а саме посилити захист українського неба.

Нещодавно повідомлялося, що Україна планує відновити авіасполучення з аеропортів "Бориспіль" або "Львів" до кінця січня 2025 року. Очікується залучення п’яти-шести авіакомпаній для рейсів з українських аеропортів у січні 2025 року.

Авіаційна служба України на 95% готова відновити польоти, але головним чинником для цього залишається забезпечення безпеки пасажирів.