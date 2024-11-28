Українським морським коридором експортували 85 мільйонів тонн вантажів

Українським морським коридором було транспортовано вже понад 85 млн т вантажів, із яких 56,7 млн т зернових успішно відправлено на експорт для забезпечення світової продовольчої безпеки.

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Про це повідомила Адміністрація морських портів України.

Зазначається, що український морський коридор продовжує демонструвати свою ефективність та надійність, навіть у надскладних умовах війни.

"За час роботи коридору понад 3000 суден скористалися його можливостями, що є свідченням його стратегічної важливості для глобальної торгівлі", - підкреслюють в АМПУ.

Там додають, що попри постійні обстріли, повітряні тривоги та вимушені зупинки роботи, портовики продовжують виконувати свої завдання з максимальною віддачею, підтримуючи економіку України та забезпечуючи зв'язок зі світом.

"Кожна тонна вантажу — це ще один крок до спільної перемоги на економічному фронті та підтримки глобальної продовольчої стабільності", - наголошують в АМПУ.

Нагадаємо, за оперативними даними січня-жовтня 2024 року, українські морські порти обробили 82,1 млн тонн вантажів, що майже вдвічі перевищує показник 2023 року (46,1 млн тонн). З них 50,7 млн тонн становить аграрна продукція.

Україна досягла довоєнних обсягів експорту з портів Великої Одеси

Коли у липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області, Україна у відповідь створила тимчасовий "гуманітарний коридор" для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України.

Як повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, у січні Україна змогла вийти на довоєнні обсяги експорту тимчасовим морським коридором і наблизитися до показників, які були до повномасштабного вторгнення по загальному обсягу експорту.

Український морський коридор з березня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ, став працювати цілодобово.