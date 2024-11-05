Українські морські порти обробили майже вдвічі більше вантажів, ніж торік

За оперативними даними січня-жовтня 2024 року, українські морські порти обробили 82,1 млн тонн вантажів, що майже вдвічі перевищує показник 2023 року (46,1 млн тонн). З них 50,7 млн тонн становить аграрна продукція.

Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України (ДП "АМПУ").

"Україна продовжує демонструвати свою стійкість і здатність підтримувати продовольчу безпеку. Українським морським коридором вже транспортовано понад 80 млн тонн вантажів, що свідчить про ефективність нашої морської логістики та її вагомий внесок у світову торгівлю", - йдеться в повідомленні АМПУ.

Там зауважили, що через Український коридор пройшло 2 985 суден, які доставляють українську продукцію до портів Африки, Азії, Європи та Америки. Зокрема, експорт 53,5 млн тонн агропродукції став ключовим фактором для забезпечення продовольчої безпеки в багатьох країнах.

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, у жовтні 2024 року Україна встановила річний рекорд з експорту товарів, поставивши продукції на 3,8 млрд доларів, що на 18,7% більше показників вересня. Загальний експорт з початку року досяг 34,6 млрд доларів.

За словами голови АМПУ Юрія Литвина, зростання відбулося передусім завдяки збільшенню експорту агропродукції та ефективній роботі морського коридору.

В АМПУ наголошують, що порти Дунайського регіону залишаються надійним альтернативним маршрутом для українського експорту та критичного імпорту. Попри постійні ворожі обстріли, вони забезпечують стабільне функціонування життєво важливих для економіки України логістичних маршрутів.

Зауважимо, що днями в ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" повідомили, що дунайські порти не можуть конкурувати за експортні вантажі. Якщо не вдасться експортувати товари через Одесу, бізнес переорієнтується на порти ЄС. За словами гендиректора УДП Дмитра Москаленка, "план порятунку Дунаю" потрібно починати з формування концепції конкурентоспроможного логістичного ланцюгу. Зокрема, він має включати поєднання усіх логістичних ланок: залізницю, накопичення, перевалку і флот.