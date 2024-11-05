Украинские морские порты обработали почти вдвое больше грузов, чем в прошлом году

По оперативным данным января-октября 2024 года, украинские морские порты обработали 82,1 млн тонн грузов, что почти вдвое превышает показатель 2023 года (46,1 млн тонн). Из них 50,7 млн тонн составляет аграрная продукция.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины (ГП "АМПУ").

"Украина продолжает демонстрировать свою устойчивость и способность поддерживать продовольственную безопасность. Украинским морским коридором уже транспортировано более 80 млн тонн грузов, что свидетельствует об эффективности нашей морской логистики и ее весомом вкладе в мировую торговлю", — говорится в сообщении АМПУ.

Там отметили, что через Украинский коридор прошли 2 985 судов, которые доставляют украинскую продукцию в порты Африки, Азии, Европы и Америки. В частности, экспорт 53,5 млн тонн агропродукции стал ключевым фактором для обеспечения продовольственной безопасности во многих странах.

Напомним, по данным Минэкономики, в октябре 2024 года Украина установила годовой рекорд по экспорту товаров, поставив продукции на 3,8 млрд долларов, что на 18,7% больше показателей сентября. Общий экспорт с начала года достиг 34,6 млрд долларов.

По словам главы АМПУ Юрия Литвина, рост произошел прежде всего благодаря увеличению экспорта агропродукции и эффективной работе морского коридора.

В АМПУ отмечают, что порты Дунайского региона остаются надежным альтернативным маршрутом для украинского экспорта и критического импорта. Несмотря на постоянные вражеские обстрелы, они обеспечивают стабильное функционирование жизненно важных для экономики Украины логистических маршрутов.

Отметим, что на днях в ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" сообщили, что дунайские порты не могут конкурировать за экспортные грузы. Если не удастся экспортировать товар через Одессу, бизнес переориентируется на порты ЕС. По словам гендиректора УДП Дмитрия Москаленко, "план спасения Дуная" нужно начинать с формирования концепции конкурентоспособной логистической цепи. В частности, он должен включать сочетание всех логистических звеньев: железную дорогу, накопление, перевалку и флот.