У жовтні український експорт став рекордним за увесь 2024 рік: що та кому продаємо

У жовтні український експорт у грошовому еквіваленті став рекордним за увесь 2024 рік. Україна експортувала товарів за місяць на понад $3,8 млрд — на 18,7% більше, аніж у вересні поточного року. Усього з початку року експорт товарів сягнув майже $34,6 млрд.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, суттєве зростання експорту у жовтні стало можливим завдяки збільшенню поставок агропродукції. В жовтні експорт морським транспортом зріс на 28,2% у грошовому еквіваленті й на 37,1% — у вазі.

Так, експорт агропродукції зріс у жовтні по вартості на 32,3%, а у вазі — на 33,8%. Це дозволило збільшити фізичні обсяги експорту до рівня 10,9 млн тонн, що на 26,2% більше, ніж у вересні цього року.

Як прогнозують в Мінекономіки, враховуючи поточну динаміку експорту товарі, цьогорічний експорт в грошовому еквіваленті перевищить торішні показники. У 2023 році був на рівні $36,2 млрд.

Що та куди експортуємо

За десять місяців 2024 року Україна вже експортувала товарів більше, аніж за весь минулий рік. Це попередньо 110 млн тонн в цілому за 10 місяців поточного року проти 100 млн тонн у 2023 році.

Як розповів заступник міністра економіки України — торговий представник України Тарас Качка, найбільше в жовтні Україна експортувала за вартістю:

олію соняшникова, сафлорову або бавовняну (на $447,2 млн або 481,3 тис. т);

кукурудзу (на $363,6 млн або 1,9 млн т);

пшеницю (на $318,2 млн або 1,6 млн т);

соєві боби (на $260 млн або 675 тис. т);

насіння ріпаку (на $239,2 млн або 476,3 тис. т);

залізну руду та концентрати (на $166,8 млн або 2,5 млн т).

Найбільше українські виробники експортували товарів до Польщі, Німеччини, Іспанії, Італії та Туреччини.

Загалом у жовтні до країн ЄС Україна експортувала товарів на $2,38 млрд (на 15,8% більше, ніж у вересні).

Додамо, протягом перших дев'яти місяців 2024 року обсяги експорту агропродукції України зросли більше ніж на 25% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а саме на 9,9 млн тонн. Їх вартість зросла на 1,4 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що протягом січня-вересня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму 51,2 млрд доларів, а експортували – на 30,7 млрд доларів. Загальний товарообіг становив 81,9 млрд доларів.