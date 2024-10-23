З початку року Україна збільшила експорт агропродукції на 25%

Протягом перших дев'яти місяців 2024 року обсяги експорту агропродукції України зросли більше ніж на 25% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а саме на 9,9 млн тонн. Їх вартість зросла на 1,4 млрд доларів.

Про це повідомила Державна митна служба.

Також зазначається, що загалом за 3 квартали 2024 року Україна експортувала 48,9 млн тонн агропродукції на 10,5 млрд доларів.

Які причини такого зростання експорту

В Держмитслужбі зазначають, що основною причиною такого зростання стало відновлення морського сполучення. Завдяки цьому станом на сьогодні 89% від загального обсягу експорту агропродукції було здійснено морським видом транспорту.

На суходолі експортери надають перевагу залізничному транспорту, лише 2% переміщується автомобільним транспортом.

Які агротовари експортували найбільше

Повідомляється, що ключовою групою експортованих агротоварів залишаються зернові культури - за 9 місяців експортували 42,3 млн тонн на суму 7,1 млрд доларів.

Іншою суттєвою складовою експорту агропродукції є насіння та плоди олійних рослин - 5 млн тонн, вартістю 2,2 млрд доларів.

Яка ситуація з імпортом

В Держмитслужбі зауважують, що ситуація з імпортом має дещо інші особливості. Зокрема, 80% всієї імпортованої агропродукції потрапило в Україну автотранспортом, близько 18% - морем та майже 2% - залізницею.

Здебільшого це пов’язано з імпортом із країн Європи, на відміну від експорту, де товари постачаються по всьому світу.

Повідомляється, що загалом в Україну імпортували 978,8 тис. тонн агропродукції на суму 1,7 млрд доларів. Майже половину всього імпорту становлять їстівні плоди та горіхи - 468 тис. тонн, вартістю 563,8 млн доларів. Окрім них, значними за кількістю ввезених агропродуктів є овочі - 194,2 тис. тонн (246,6 млн доларів), а за вартістю - насіння олійних рослин на 346,5 млн доларів (50,2 тис. тонн).

Додамо, що протягом січня-вересня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму 51,2 млрд доларів, а експортували – на 30,7 млрд доларів. Загальний товарообіг становив 81,9 млрд доларів.