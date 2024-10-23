С начала года Украина увеличила экспорт агропродукции на 25%

За первые девять месяцев 2024 года объемы экспорта агропродукции Украины выросли более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а именно на 9,9 млн тонн. Их стоимость выросла на 1,4 млрд долларов.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Также отмечается, что за 3 квартала 2024 года Украина экспортировала 48,9 млн тонн агропродукции на 10,5 млрд долларов.

Какие причины такого роста экспорта

В Гостаможслужбе отмечают, что основной причиной такого роста стало возобновление морского сообщения. Благодаря этому по состоянию на сегодняшний день 89% от общего объема экспорта агропродукции было осуществлено морским видом транспорта.

На суше экспортеры предпочитают железнодорожный транспорт, только 2% перемещается автомобильным транспортом.

Какие агротовары экспортировали больше всего

Сообщается, что ключевой группой экспортируемых агротоваров остаются зерновые культуры — за 9 месяцев экспортировали 42,3 млн тонн на сумму 7,1 млрд долларов.

Другой существенной составляющей экспорта агропродукции являются семена и плоды масличных растений – 5 млн тонн, стоимостью 2,2 млрд долларов.

Какая ситуация с импортом

В Гостаможслужбе отмечают, что ситуация с импортом имеет несколько иные особенности. В частности, 80% всей импортированной агропродукции попало в Украину автотранспортом, около 18% – морем и почти 2% – железной дорогой.

В основном, это связано с импортом из стран Европы, в отличие от экспорта, где товары поставляются по всему миру.

Сообщается, что в Украину импортировали 978,8 тыс. тонн агропродукции на сумму 1,7 млрд долларов. Почти половину всего импорта составляют съедобные плоды и орехи - 468 тыс. тонн, стоимостью 563,8 млн долларов. Кроме них, значительными по количеству ввезенных агропродуктов являются овощи – 194,2 тыс. тонн (246,6 млн долларов), а по стоимости – семена масличных растений на 346,5 млн долларов (50,2 тыс. тонн).

Добавим, что за январь-сентябрь 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму 51,2 млрд долларов, а экспортировали — на 30,7 млрд долларов. Общий товарооборот составил 81,9 млрд долларов.