Як менший врожай зернових вплине на аграрний експорт

Незважаючи на менший, ніж очікувалося, врожай пізніх культур цього року, в уряді сподіваються на зростання українського експорту на 7% у 2025 році.

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Про це повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка,

"Це абсолютно об'єктивний, навіть я б сказав, такий тривіальний прогноз. Очевидно, що може бути і більш оптимістичний прогноз", - наголосив Качка.

Він підкреслив, що потрібно брати до уваги не тільки обсяг усього врожаю, а й також мікс культур у ньому, особливо в частині експорту.

"Наприклад, якщо звернути увагу, що в нас цього року менша частка кукурудзи, відповідно, в нас більша частка сої, більша частка ріпаку, більша частка соняшнику - це товари, за якими ми маємо кращі ціни в цілому", - пояснив торговий представник

За його словами, також на світових ринках змінилася цінова кон'юнктура.

"Тому зростання по зернових, по олійних на наступний рік цілком можливе й органічне. І зараз, коли ми аналізуємо ринок, ми розуміємо, що насправді заробляти більше за менших обсягів теж можливо", - підсумував Качка

Національний банк України наприкінці жовтня в таблицях до Інфляційного звіту покращив оцінку зростання експорту товарів і послуг 2025 року лише до 0,9% із 0,5%, або до $57,7 млрд, однак у тексті самого звіту спрогнозував зниження експорту товарів і послуг 2025 року через менший урожай і слабкий попит на IT-послуги з відновленням зростання 2026 року завдяки поступовому поверненню економіки в нормальні умови функціонування.

Згідно з даними платіжного балансу НБУ, експорт товарів і послуг з України за 9 місяців цього року зріс на 8,4% - до $41,33 млрд грн, зокрема товарів - на 10,3%, до $28,64 млрд, послуг - на 4,4%, до $12,69 млрд.

Нагадаємо, станом на 22 листопада в Україні намолочено 72,9 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур, який зібраний на площі 19,5 млн га. Обмолочено вже 98% прогнозованих площ.

Зауважимо, поточний маркетинговий рік (МР), що триває з липня 2024 року по червень 2025 року, може стати для українських зернотрейдерів та аграріїв більш успішним за два попередні сезони. Це справдиться у випадку подальшого функціонування зернового коридору та збереження хоча б поточної ситуації з безпекою в Україні.

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