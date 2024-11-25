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Категорія
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Як менший врожай зернових вплине на аграрний експорт

Прогноз українського експорту на 2025 рік залишається позитивним
Прогноз українського експорту на 2025 рік залишається позитивним

Незважаючи на менший, ніж очікувалося, врожай пізніх культур цього року, в уряді сподіваються на зростання українського експорту на 7% у  2025 році.

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Про це повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка, 

"Це абсолютно об'єктивний, навіть я б сказав, такий тривіальний прогноз. Очевидно, що може бути і більш оптимістичний прогноз", - наголосив Качка.

Він підкреслив, що потрібно брати до уваги не тільки обсяг усього врожаю, а й також мікс культур у ньому, особливо в частині експорту.

"Наприклад, якщо звернути увагу, що в нас цього року менша частка кукурудзи, відповідно, в нас більша частка сої, більша частка ріпаку, більша частка соняшнику - це товари, за якими ми маємо кращі ціни в цілому", - пояснив торговий представник

За його словами, також на світових ринках змінилася цінова кон'юнктура.

"Тому зростання по зернових, по олійних на наступний рік цілком можливе й органічне. І зараз, коли ми аналізуємо ринок, ми розуміємо, що насправді заробляти більше за менших обсягів теж можливо", - підсумував Качка 

Національний банк України наприкінці жовтня в таблицях до Інфляційного звіту покращив оцінку зростання експорту товарів і послуг 2025 року лише до 0,9% із 0,5%, або до $57,7 млрд, однак у тексті самого звіту спрогнозував зниження експорту товарів і послуг 2025 року через менший урожай і слабкий попит на IT-послуги з відновленням зростання 2026 року завдяки поступовому поверненню економіки в нормальні умови функціонування.

Згідно з даними платіжного балансу НБУ, експорт товарів і послуг з України за 9 місяців цього року зріс на 8,4% - до $41,33 млрд грн, зокрема товарів - на 10,3%, до $28,64 млрд, послуг - на 4,4%, до $12,69 млрд.

Нагадаємо, станом на 22 листопада в Україні намолочено 72,9 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур, який зібраний на площі 19,5 млн га. Обмолочено вже 98% прогнозованих площ.

Зауважимо, поточний маркетинговий рік (МР), що триває з липня 2024 року по червень 2025 року, може стати для українських зернотрейдерів та аграріїв більш успішним за два попередні сезони. Це справдиться у випадку подальшого функціонування зернового коридору та збереження хоча б поточної ситуації з безпекою в Україні.

Більше про те, які в України шанси та точки росту проти кремлівської торгової дипломатії та демпінгу зерном по всьому світі — читайте в статті Delo.ua. 

Автор:
Світлана Манько