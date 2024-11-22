Україна підписала меморандум з Литвою та Британією щодо перевірки зерна з окупованих РФ територій

Міністерство аграрної політики та продовольства України та Міністерство сільського господарства Литви підписали тристоронній меморандум про взаєморозуміння з Великою Британією, який стосуєтся виявлення зерна з окупованих Росією територій України, що проходить через литовські порти.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Як повідомили в українському та литовському відомствах, документ підписали напередодні у Вільнюсі очільники відомств Віталій Коваль та Казіс Старкявічюс.

Зазначається, що меморандум стане історичним кроком, який дозволить юридично зобов’язати Росію та інші країни високого ризику доводити, що зерно, яке транспортується через литовські порти, не було викрадене з окупованих територій.

Дослідження географічного походження зернових культур здійснюватиметься спеціальною системою GVS, на вдосконалення якої профільні міністерства трьох країн витратили півроку.

При цьому, як вказує литовська сторона, очікується, що через суворі перевірки адміністративне навантаження може зрости настільки, що більшість товарів, що транспортуються з країн високого ризику, стануть неконкурентоспроможними.

Крім того, аграрні міністерства двох країн підписали угоду про посилення двостороннього співробітництва, зокрема щодо зміцнення співпраці на технічному рівні та обміну досвідом у сферах охорони здоров'я рослин, сертифікації рослинного репродуктивного матеріалу та сортів, реєстрації та контролю засобів захисту рослин.

Домовлено застосовувати такі ж вимоги до транспортування рослинної продукції, як і між державами-членами Європейського союзу, тобто на взаємовигідних умовах. Також сторони погодились разом шукати рішення, які б гарантували, що рослинна продукція, що експортується з Литви в Україну, повторно перевіряється в Україні лише у виняткових випадках.

Зазначається, що Україна та Литва докладатимуть зусиль в розширенні торгових відносин та шукатимуть технічні рішення для сприяння двосторонній торгівлі агропродукцією. Крім того, міністри домовилися, що Литва надаватиме технічну допомогу Україні в процесі інтеграції до ЄС.

Фото: Мінсільгосп Литви

Зазначимо при цьому, що в інтерв'ю від 1 липня перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький заявляв, що система визначення походження зерна, що експортується Росією, має запрацювати вже в кінці літа - на початку осені 2024 року.

Тоді в Мінагрополітики заявляли, що вже завершується формування бази зразків зерна з різних регіонів України, що дозволить порівнювати їх з пробами, взятими з суден. Однак після того про готовність системи у відомстві не повідомляли.

Литовські фермери підтримують Україну

Окрім цього, як повідомили в литовському відомстві, на двосторонній зустрічі міністрів обговорювалися й останні виклики українського агросектору – протести польських фермерів та питання ЄС щодо регулювання торговельного режиму з Україною.

Так, Старкявічюс вкотре підтвердив безумовну підтримку Литвою України та її фермерів, "з гіркотою" заявивши серед іншого, що купуючи російську агропродукцію, "ЄС фінансує закупівлю бомб".

В свою чергу, президент Асоціації виробників зерна Литви Аушріс Маціяускас, який брав участь у зустрічі, підкреслив, що "російська пропаганда хотіла б, щоб і литовські фермери перекрили дороги", однак лідери литовських аграріїв підтримують Україну та її євроінтеграцію безкомпромісно.

Нагадаємо, що на ранок 23 листопада анонсовано поновлення протестів польських фермерів в пункті пропуску "Медика" на кордоні з Україною. Перед цим вони погрожували заблокувати рух вантажівок перед КПП до 31 грудня 2024 року.

Акція протесту мала розпочатися ще 8 жовтня, але поки так і не відбулася. Раніше ж цей пункт був одним з тих, де протести польських аграріїв та перевізників проходили ще з осені минулого року.