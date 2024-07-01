У Мінагрополітики озвучили, коли може запрацювати система аналізу зерна на походження з окупованих РФ територій

Україна та Велика Британія розробляють систему для точного визначення походження зерна, що експортується Росією. Запуск системи, що базується на лабораторному аналізі та порівнянні зразків зерна, очікується вже в серпні-вересні цього року.

Про це повідомив в. о. міністра аграрної політики України Тарас Висоцький в інтерв'ю NV.

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Нова система, що базується на високоточному лабораторному аналізі та порівнянні зразків зерна, дозволить встановити походження зерна з точністю до регіону. Наразі завершується формування порівняльної бази даних зразків зерна з різних регіонів України, що дозволить порівнювати їх з пробами, взятими з суден.

За попередніми оцінками, запуск системи очікується в кінці літа - початку осені 2024 року, тобто у період з серпня по вересень.

Крім того, результати лабораторного аналізу, які підтверджують, що зерно на судні було викрадено з окупованих територій України, можуть бути використані як підстава для юридичних дій проти власників та перевізників цього зерна.

Однак, застосування конкретних заходів, таких як арешт судна або накладення штрафних санкцій, залежить від декількох факторів, включаючи країну реєстрації судна, його власника та застосовне законодавство.

Додамо, що Україна ще у 2022 році використовувала супутникові знімки, щоб відстежувати судна, які перевозили ймовірно крадене зерно, та зверталася до потенційних покупців із закликом відмовитися від придбання. Проте, такі докази на основі супутникових знімків виявилися недостатніми, оскільки Росія також є великим виробником зернових.

Україна, Литва та Британія працюють над системою визначення походження російського зерна

Україна, Литва та Велика Британія розробляють нову систему для визначення походження зерна, що постачається Росією на світові ринки. У Великої Британії вже майже завершена розробка методології хімічного аналізу зерна,який Литва планує використовувати для запобігання перевезення викраденого українського зерна через свої порти.

Завдяки цьому, Литва стане першою країною, яка приєднається до цієї схеми та впровадить її на практиці.

Джерело фото: ua.depositphotos.com