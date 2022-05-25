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Супутник зафіксував кораблі у Маріуполі, за допомогою яких окупанти можуть вивозити зерно та метал
В окупованому порту Маріуполя супутник зафіксував рух вантажних суден, якими російські окупанти можуть вивозити метал і зерно. Про це повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода) з посиланням на знімки Planet Labs.
Так, два вантажні судна, Lady Augusta (Ямайка, Північна Америка) та Tzarevna (Мальта) перемістилися до причалів, де, за даними Маріупольської міськради, зазвичай відвантажують продукцію.
Як з'ясували журналісти, зерно, яке зберігається в зерновому терміналі порту, належить Україні, а більшість металу – компанії "Метінвест" Ріната Ахметова.
Раніше про наміри російських загарбників вивезти українське майно повідомив директор ДП "Маріупольський морський торговельний порт" Ігор Барський.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також до причалів із завантаження металу перемістилися інші три судна. Це Blue Star-1 (Панама, Центральна Америка), Azburg (Домініка) та Azov Concord (Мальта).
Нагадаємо, що у Маріупольському морпорті залишилося металопрокату на 170 млн доларів.