В Минагрополитики озвучили, когда может заработать система анализа зерна по происхождению с оккупированных РФ территорий

Украина, Литва и Великобритания разрабатывают систему для точного определения экспортируемого Россией зерна. Запуск системы, базирующейся на лабораторном анализе и сравнении образцов зерна, ожидается уже в августе-сентябре этого года.

Об этом сообщил и.о. министра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий в интервью NV.

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Новая система, основанная на высокоточном лабораторном анализе и сравнении образцов зерна, позволит установить происхождение зерна с точностью в регион. В настоящее время завершается формирование сравнительной базы данных образцов зерна из разных регионов Украины, что позволит сравнивать их с пробами, взятыми с суден.

"Есть специфика региона, почвы, которая может подтвердить, что этот штамм может быть только из Херсонской или Запорожской области и так далее. Вот сейчас есть идея с британцами запустить этот лабораторный анализ. Для этого нарабатывалась сравнительная база. Мы предоставляли образцы, которые у нас есть в доступе из этих регионов. Потом можно брать пробу с судна Х и доказать — да, это наше зерно", - рассказал Высоцкий.

По предварительным оценкам, запуск системы ожидается в конце лета – начале осени 2024 года, то есть в период с августа по сентябрь.

Кроме того, результаты лабораторного анализа, подтверждающие, что зерно на судне было похищено с оккупированных территорий Украины, могут быть использованы в качестве основания для юридических действий против владельцев и перевозчиков этого зерна.

Однако применение конкретных мер, таких как арест судна или наложение штрафных санкций, зависит от нескольких факторов, включая страну регистрации судна, его владельца и применимое законодательство.

Добавим, что Украина еще в 2022 году использовала спутниковые снимки, чтобы отслеживать суда, перевозившие вероятно украденное зерно, и обращалась к потенциальным покупателям с призывом отказаться от приобретения. Однако такие доказательства на основе спутниковых снимков оказались недостаточными, поскольку Россия также является крупным производителем зерновых.

Напомним, что первой страной, которая, как ожидается, приступит к внедрению на практике британской системы анализа украинского зерна на предмет региона происхождения, должна стать Литва.

Источник фото: ua.depositphotos.com