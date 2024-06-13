Украина, Литва и Великобритания работают над системой определения происхождения российского зерна

Украина, Литва и Великобритания пытаются разработать новую систему, которая поможет определить происхождение зерна, поставляемого Россией на мировые рынки.

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Об этом сообщает Минагрополитики.

Для этого в Великобритании начали разрабатывать систему химического анализа зерна, который Литва готова применять, чтобы не допускать перевалку украденных Россией украинских зерновых через свои порты.

Литва станет первой страной, которая присоединится к этой схеме и внедрит ее.

"Мы начали этот проект два года назад и сейчас почти закончили с методологией. Хочу выразить благодарность Литве, первой стране, которая намерена присоединиться к этой схеме и реализовать ее на практике. Для Украины это очень важный шаг", – подчеркнул заместитель украинского министра агрополитики. Маркиан Дмитрасевич.

В ходе встречи стороны также обсудили технические вопросы работы системы определения происхождения зерна и механизмы ее реализации на практике. Следующая трехсторонняя встреча запланирована на июль.

Напомним, в прошлом году в Украине были арестованы 5 российских судов, причастных к перевозке через оккупированный полуостров Крым награбленного украинского зерна.

Нарушители переправляли украденное украинское зерно в третьи страны и использовали Крым, как своеобразный "логистический хаб" в преступной схеме".

Евросоюз установил пошлины на российское зерно

30 мая Совет министров ЕС по внешним отношениям и торговле принял решение о введении тарифов на импорт зерновой продукции из России и Белоруссии.

На сайте Совета Европейского Союза отмечено, что постановление повышает пошлины на зерновые, масличные культуры и продукты из них из России и Беларуси до уровня, фактически приостановившего импорт этих продуктов.

Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем сказал, что новые тарифы, установленные 30 мая, направлены на то, чтобы практически прекратить импорт зерна из России и Белоруссии в ЕС. Таким образом, эти меры будут предотвращать дестабилизацию зернового рынка ЕС, остановят российский экспорт незаконно присвоенного зерна, произведенного на территории Украины, и не позволят России использовать доходы от экспорта в ЕС для финансирования своей агрессивной войны против Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com