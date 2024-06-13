Україна, Литва та Британія працюють над системою визначення походження російського зерна

Україна, Литва та Велика Британія намагаються розробити нову систему, яка допоможе визначити походження зерна, що Росія постачає на світові ринки.

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Про це повідомляє Мінагрополітики.

Для цього у Великобританії почали розробляти систему хімічного аналізу зерна, який Литва готова застосовувати, щоб не допускати перевалку крадених Росією українських зернових через свої порти.

Зазначається, що Литва стане першою країною, що приєднається до цієї схеми і впровадить її.

"Ми почали цей проєкт два роки тому і зараз майже закінчили з методологією. Хочу висловити подяку Литві, першій країні, яка має намір приєднатися до цієї схеми і реалізувати її на практиці. Для України це дуже важливий крок", – наголосив заступник українського міністра агрополітики Маркіян Дмитрасевич.

Під час онлайн зустрічі сторони також обговорили технічні питання роботи системи визначення походження зерна та механізми її реалізації на практиці. Наступна трьохстороння зустріч запланована на липень.

Нагадаємо, минулого року в Україні було заарештовано 5 російських суден, які причетні до перевезення через окупований півострів Крим награбованого українського зерна.

Порушники переправляли викрадене українське зерно до третіх країн та використовували Крим, як своєрідний "логістичний хаб" у злочинній схемі".

Євросоюз встановив мита на російське зерно

30 травня Рада міністрів ЄС з питань зовнішніх відносин та торгівлі ухвалила рішення про запровадження тарифів на імпорт зернової продукції з Росії та Білорусії.

На сайті Раді Європейського Союзу зазначено, що постанова підвищує мита на зернові, олійні культури та продукти з них з Росії та Білорусі до рівня, який фактично призупинить імпорт цих продуктів.

Міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем сказав, що нові тарифи, встановлені 30 травня, спрямовані на те, щоб практично припинити імпорт зерна з Росії та Білорусі до ЄС. Таким чином, ці заходи запобігатимуть дестабілізації зернового ринку ЄС, зупинять російський експорт незаконно привласненого зерна, виробленого на території України, і не дозволять Росії використовувати доходи від експорту до ЄС для фінансування своєї агресивної війни проти України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com