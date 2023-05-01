Вивозили через Крим крадене росіянами зерно з України: суд арештував 5 російських суден

Суд в Україні заарештував ще 5 російських суден, які причетні до перевезення через окупований півострів Крим награбованого українського зерна.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, судна "Вера", "Волго-дон 5043 та 205", а також "Волго-балт 188 й 106" під прапорами держави-окупанта РФ здійснювали систематичні незаконні заходи до закритого Севастопольського морського торговельного порту.

"Таким чином порушники переправляли викрадене українське зерно до третіх країн та використовували Крим, як своєрідний "логістичний хаб" у злочинній схемі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в рамках цього кейсу за клопотаннями прокуратури автономії судом накладено арешти на 15 таких суден-порушників.

З липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території АР Крим та Севастополя, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

Заходження суден під іноземним прапором до морських портів Криму правоохоронні органи автономії кваліфікують як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства, що тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден.

Нагадаємо, раніше поліція затримала в Одесі 40-річного чоловіка, який протягом 2020-2022 років реалізовував по всій Україні шахрайські схеми, співпрацюючи з фермерами та компаніями, що працюють у сфері купівлі-продажу сільськогосподарських культур. Він шукав підприємцям покупців на їхнє зерно і купував його сам, але потім заволодівав їхнім майном.

Фото: ua.depositphotos.com